VIDEO - De Johnny Depp à Michel Polnareff, les 5 scandales people qui ont marqué 2016

Septembre 2016. La nouvelle a même eu droit à une alerte du côté de l'AFP. Le 20 septembre, Brad Pitt et Angelina officialisent leur séparation. C'est Madame qui a demandé le divorce. Le couple, ensemble depuis leur rencontre sur le tournage de "Mr and Mrs Smith" en 2004 et marié depuis deux ans, est depuis empêtré dans une bataille judiciaire pour la garde de leurs six enfants. Et tous les coups sont permis. L'actrice affirme que son futur ex boit et fume trop et qu'il met en danger l'équilibre de la tribu. Le FBI blanchira Brad Pitt, accusé d'avoir frappé et de s'être montré menaçant envers Maddox, leur aîné de 15 ans. L'acteur a à son tour reproché à la mère de ses enfants de les "exposer" en délivrant aux médias des informations sur leur accord de garde, les pièces du dossier ayant été rendues publiques par ses avocats. La triste fin d'un des couples plus glamour de Hollywood.