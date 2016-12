VIDEO - De la mort de René Angélil au 1000e show à Las Vegas, Céline Dion livre sa rétrospective d'une année pas comme les autres

Le 23 février, elle remonte sur scène pour la première fois. Son nouveau crédo ? "The Show Must Go On", le spectacle doit continuer. Elle fait d'ailleurs de ce tube de Queen, réorchestré pour elle, la nouvelle chanson finale de son spectacle à Vegas. Elle reprend également ce morceau lors de sa tournée d'été européenne et québécoise, qui s'est arrêté par neuf fois à l'Accorhotels Arena à Paris. Elle n'oublie pas non plus de mentionner la sortie d'"Encore un soir", son premier album en français depuis quatre ans.





Plus déchaînée que jamais en concert - elle a fêté sa 1000e performance à Vegas -, Céline Dion a repris du poil de la bête. La vidéo se conclut par ses mots : "Ma voix ne résonne pas sans vous. Vous avez réalisé mon rêve d'enfant. J'espère vous inspirer à réaliser le vôtre". Alors oui, la mise en scène de cette rétrospective en dérangera certains. On a tout de même hâte de voir ce qu'elle nous réserve pour 2017.