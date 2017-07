VIDÉO -Diana : Camilla, l'invitée surprise qu'elle ne s'attendait pas à voir à son mariage

Un mois avant le mariage déjà, Diana craque en public quelques heures après voir découvert la liaison de son compagnon. Une liaison qui va la poursuivre pendant toute la durée de son mariage. "Charles et Camilla avaient été amants pendant plusieurs années et amis proches depuis encore plus longtemps. Il se tournait vers elle pour avoir des conseils, des avis. Ce que Diana n’avait pas réalisé, c’est à quel point la relation entre Charles et Diana était forte et intime. Il lui a dit qu’ils étaient amis. Jamais qu’ils étaient amants", raconte le journaliste Richard Kay dans le documentaire inédit "Diana, une princesse au destin brisé" diffusé samedi à 13h30 sur TF1, dans le cadre de l'émission "Grands Reportages".