VIDÉO - Et pendant ce temps, entre deux sessions de kite, Barack Obama prend du bon temps

"Les vacances c'est n'avoir rien à faire et avoir toute la journée pour le faire" aurait pu écrire Barack Obama sur la carte postale de ses vacances. Avant de retourner à Washington, l'ancien président prend enfin du bon temps. Et c'est encore plus facile quand on compte parmi ses amis un milliardaire aussi cool que Richard Branson.





Après un week-end à taper dans la balle de golf du côté de Palm Springs, Barack Obama a fait un crochet par les Îles Vierges Britanniques avec sa femme, Michelle Obama. Le prédécesseur de Donald Trump, après huit ans à diriger la première puissance mondiale, se retrouve libéré des nombreuses restrictions imposées par les services secrets en charge de sa protection. L'occasion pour lui, à 55 ans, de se mettre au kitesurf. S'il se débrouille plutôt bien en basket, Barack Obama a profité de la baignade pour défier, kite attaché au pied, le fondateur de Virgin Group.