VIDÉO - Florent Pagny dans Quotidien : "J'ai pas honte, la vie me le permet"

À propos du montant de ses impôts payés en France, Florent Pagny affirme que "tous les ans, c'est des petits chèques de 300, 500, un million. Tant mieux, ça veut dire que je gagne de l'argent, donc j'en suis très content". Et d'ajouter que les sommes dépassent parfois le million d'euros "parce que j'ai fait des belles opérations, je sais aussi négocier mes affaires, ce qui fait qu'à un moment donné, je sais valoriser ce que je suis".





Mais n'allez pas demander au coach de The Voice d'éprouver le début d'un sentiment de culpabilité vis-à-vis de ceux qui restent en France, paient leurs impôts plein pot pour financer le système de santé, scolaire ou universitaire : "Je gagnais beaucoup, beaucoup moins qu'eux, avant. [...] J'ai pas honte. Je suis dans la légalité. La vie me le permet." Et d'en rajouter une couche : "Ça va, les mecs, on a assez donné ! Si on peut pas en profiter pour se la faire un peu plus belle, excusez-nous ! Je vois pas où est le mal si c'est légal. Je fais pas de fraude."