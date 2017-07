VIDÉO – Fashion Week : Céline Dion et Brigitte Macron se passent le relais chez Dior

"On montre dans le monde entier tout ce que nous savons faire et ça fait totalement partie de notre culture. C'est un art, un art total. Je suis très très fière si je peux contribuer un petit peu à donner une forme de visibilité. C'est très important pour moi", a-t-elle déclaré aux côtés de Bernard Arnault, le PDG de LVMH qui détient également... Louis Vuitton, un autre créateur très appréciée de Brigitte Macron. Sa tenue (siglée LV) le soir de l'élection avait beaucoup inspirée les internautes. Et si c'était finalement elle la meilleure VRP du made in France ?