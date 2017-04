VIDÉO - "Fast & Furious 8" : de ses débuts à aujourd'hui, les looks caméléon de Charlize Theron

À chacun de ses passages dans la capitale, c'est un événement. Charlize Theron est à Paris ce mercredi pour la sortie de "Fast & Furious 8". Elle sera à cette occasion l'invitée du 20h de TF1. Sous ses allures de mannequin au corps de rêve, la Sud-africaine s'avère être une actrice imprévisible au goût prononcé pour l'action et le risque. "Mad Max : Fury Road", "Braquage à l'italienne", "Monster"... C'est donc sans surprise qu'elle incarne le rôle de la méchante dans le huitième volet de la saga. L'équipe de Vin Diesel, alias Dominique Toretto, n'aura qu'à bien se tenir. Imprévisible, elle l'est aussi dans son style. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle ne recule devant rien quitte à s'enlaidir et prendre plus de 10 kilos pour se glisser dans son personnage pour "Monster". Un courage qui lui a valu un Oscar et un Golden Globe en 2004.