VIDEO - Festival de l'Alpe d'Huez : Dany Boon s'incruste en interview avec Florent Peyre : "Qu'il retourne au ski nautique !"

C'est une visite à laquelle on ne s'attendait pas. Bien installés dans un canapé sans aucun doute un peu trop mou avec Florent Peyre, on n'a pas vu venir Dany Boon qui, entre deux interviews, a décidé de s'inviter dans la nôtre. Le réalisateur, qui présentait ce mardi son cinquième film Raid dingue en ouverture du Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez, avait déjà moqué l'humoriste avant le début de notre entretien. Enfin, nous avait plutôt moqués nous et les prévisibles questions sur le premier rôle au cinéma de Florent Peyre. Et oui, on ne se refait pas.