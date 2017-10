VIDÉO - First Lady contre première épouse : entre Melania et Ivana Trump, le courant passe mal

Mais visiblement cette blague est mal passée auprès de la "vraie" First Lady. Par la voix de sa porte-parole Stephanie Grisham, l'ancienne mannequin et mère du petit Barron, dernier de la fratrie, a fait savoir qu'elle n'avait pas apprécié. Melania Trump "adore vivre à Washington DC et est honorée de son rôle de Première dame des Etats-Unis […]. Elle a l'intention d'utiliser son titre et son rôle pour aider des enfants, pas pour vendre des livres", a déclaré Stephanie Grisham, citée par CNN. "Il n'y clairement aucun fondement à cette déclaration de la part d'une ex. Ce n'est malheureusement que du bruit pour attirer l'attention et se mettre en avant", a-t-elle ajouté. Les repas de famille risquent de se raréfier...