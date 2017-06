VIDÉO - George Clooney touche le jackpot dans la vente de sa marque de tequila "Casamigos"

Emballé, c’est pesé. Lancée il y a quatre ans par l’acteur américain Georges Clooney et deux de ses collaborateurs et amis, le mari de Cindy Crawford, Rande Gerber, et Mike Meldman, la marque Casamigos atteint une valeur… stratosphérique. Et pour cause, le numéro un mondial des spiritueux, Diageo, a annoncé racheter cette tequila pour… 1 milliard de dollars (897 millions d’euros). Le groupe britannique, qui cherche à renforcer sa présence sur ce marché à forte croissance, versera dans un premier temps 700 millions. Quelque 300 millions s'y ajouteront en fonction des performances dans les dix années à venir.