VIDÉO - Gérard Depardieu : et maintenant, il danse avec les stars

Il clôt leur chorégraphie en italien, avec le célèbre "et à la fin de l'envoi, je touche". Une prestation qui a touché les membres du jury, qui accordent au couple quatre 10 et un 8, sous les applaudissements du public. Gérard, si jamais vous êtes tentés par un petit tour dans l'édition française sur TF1, on est preneurs. A bon entendeur...