VIDÉO - Golden Globes 2017 : revivez l'hommage émouvant de Ryan Gosling à Eva Mendes

"Pendant que je chantais, dansais, jouais du piano et vivais l'une des meilleures expériences de ma vie sur un film, ma lady était en train d'élever notre fille, enceinte de notre deuxième enfant et tentait d'aider son frère à lutter contre le cancer" explique l’acteur, visiblement ému.





"Si elle n'avait pas pris tout cela sur elle afin que je puisse vivre cette expérience, ce serait sûrement quelqu'un d'autre que moi qui se tiendrait là ce soir donc, chérie, merci" ajoute-t-il avec beaucoup d’émotion et de reconnaissance. Il conclut, les larmes aux yeux : "À mes filles, Amada et Esmeralda, je vous aime. Si je puis me permettre, j'aimerais dédier ceci à la mémoire de son frère, Juan Carlos Mendes".