VIDÉO - "Harry et moi, on n’a pas assez parlé de notre mère" : l'étrange thérapie de groupe entre le Prince William, son frère et Kate Middleton

C’est le prince William qui va se lancer en premier dans la confession : "Toutes ces années, Harry et moi on n’a pas assez parlé de notre mère (…) Je me suis dit : "pourquoi remuer le passé ? Pourquoi penser à quelque chose qui va seulement te rendre triste ? Ça ne la ramènera pas". À son frère Harry de rétorquer : "Tu m’as toujours dit de me poser et de penser à ces souvenirs. Mais moi je ne voulais pas y penser. Tu dois penser à ta santé mentale en priorité. Car c’est très facile de perdre cela de vue et d'éviter le sujet tout le temps". Depuis la disparition de leur mère, les deux frères apparaissent plus que jamais soudés. "On est devenus proches à cause des circonstances. Nous sommes uniquement liés à cause de ce que nous avons traversé", avoue William.