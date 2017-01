VIDÉO - Standing ovation pour Hillary Clinton dans un théâtre new yorkais

Si elle voulait passer inaperçue, c’est raté. Hillary Clinton a fait une entrée remarquée dans le théâtre Bernard B. Jacobs, au cœur de Broadway, à New York, nourrie de cris et d’applaudissements. L’ex-candidate à la Maison Blanche est venue assister à la dernière représentation de la pièce à succès, "The Color Purple", aux côtés de son mari, l'ancien président des Etats-Unis Bill, et de sa fille, Chelsea. Retirée de la vie politique américaine depuis sa défaite en novembre dernier face à Donald Trump, la démocrate n’en demeure pas moins populaire. En témoignent les vidéos partagées sur la Toile.