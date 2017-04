Hospitalisée, Laurence Boccolini rassure ses fans : "Grosse frayeur mais ça ira !"

C’est l’une des animatrices préférées des Français. Laurence Boccolini, 53 ans, a été hospitalisée il y a quelques heures comme elle le dévoile elle-même via un cliché posté sur son compte Twitter, suivi par plus de 290 000 abonnés. Perfusée, la main bandée, elle a accompagné la photo d'un message rassurant : "Parfois on ne peut pas aller toujours bien. Quand le corps dit stop, on doit l'écouter! Grosse frayeur mais ça ira. Prenez soin de vous !".