VIDEO - Ils ont marqué 2016 : les 10 personnalités de l'année

1 Il nous a agacés : Cyril Hanouna Adulé par ses fanzouzes, l'animateur de "Touche pas à mon poste" ne s'est pas fait que des amis cette année. A commencer par le CSA qui, alerté par des téléspectateurs après de nombreux dérapages en direct - dont deux agressions sexuelles - a ouvert une enquête et devrait prendre une sanction.

2 Il nous a fait pleurer : Eder Toute la France y croyait. Et pourtant, il aura fallu qu'un joueur entré à 10 minutes de la fin viennent doucher les espoirs de tout un pays devenu supporter le temps d'une compétition. Sur un but d'Eder, le Portugal remporte l'Euro 2016 et ne laisse aux Bleus que leurs yeux pour pleurer.

3 Elle était partout : Lily-Rose Depp A moins d'avoir vécu reclus dans une grotte toute l'année, vous n'avez pas pu passer à côté du phénomène Lily-Rose Depp. Même si son code génétique la prédestinait à être célèbre (elle est, on le rappelle, la fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis), l'adolescente de 17 ans a fait sensation dans deux films au dernier Festival de Cannes et a succédé à sa mère en tant qu'égérie Chanel.

4 Il nous a fait rêver : Antoine Griezmann Ok, on a été déçu par le résultat final. Mais l'Euro 2016 a surtout permis à Antoine Griezmann d'asseoir son titre de superstar du footballeur. Désigné meilleur joueur de la compétition, il a terminé 3e du dernier Ballon d'Or derrière les monstres Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Les enfants l'adulent, les filles l'adorent et les parents voient en lui le gendre idéal.

5 Ils nous ont fait rire : Mathieu Madénian et Thomas VDB Vous ne regardiez pas "Actuality" sur France ? Voilà une bonne raison de vous y mettre avant que l'émission ne disparaisse faute d'audience. Leur pastille quotidienne a ravi le coeur des internautes. Et le nôtre.

6 Il nous a fait danser : Matt Pokora Annoncer un album de reprises de Claude François un 1er avril, c'était risqué. Le faux poisson de Matt Pokora s'est transformé en record de ventes. "My Way", son nouvel opus porté par le single "Cette année-là", a été sacré triple disque de platine. Comme ses cheveux.

7 Il nous a fait voyager : Thomas Pesquet Et ça va durer encore un bout de temps. En novembre, Thomas Pesquet est devenu le 10e Français à s'envoler pour l'espace. Il vit depuis à bord de l'ISS et y restera six mois. On vous conseille son compte Twitter sur lequel il fait vivre son quotidien en orbite.

8 Il nous a cassé les oreilles : Jul On sait d'avance qu'on ne se fera pas d'amis en écrivant ça.Le rappeur marseillais cartonne auprès des jeunes. En trois ans, il a sorti six albums, dont le dernier début décembre, et il remplit chacune des salles de concert où il passe. Mais l'excès d'autotune est dangereux pour la santé. En tout cas pour la nôtre.

9 Elle nous a fait frissonner : Eleven Le succès de "Stranger things" a pris tout le monde par surprise. A commencer par les créateurs de la série disponible sur Netlfix. Le show est devenu un phénomène de la pop-culture notamment grâce à ses références 80s et à son personnage phare, Eleven, qui ne prononce pourtant pas un mot. Une saison 2 est en cours de tournage, toujours avec la géniale Millie Bobby Brown. A star is born.