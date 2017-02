VIDEO - Ironique, Nicolas Bedos invite les électeurs à voter pour Marine Le Pen

Non, Nicolas Bedos n’a pas soudain changé de bord. Invité ce mardi de la matinale d’Europe 1, l’acteur et humoriste venait présenter Monsieur et Madame Adelman, son premier film derrière la caméra, en salles le 8 mars prochain. Interrogé par Thomas Sotto sur son vote à la prochaine élection présidentielle, le fils de Guy Bedos a ironisé sur l’impact de l’avis des peoples sur les électeurs.





"Je pense que si je disais ce que je vais voter, ça ferait beaucoup de bien aux autres candidats", a-t-il commencé, un brin ironique. "L'élection de Trump a achevé de prouver à tout le monde que l’avis des bobos, des artistes, des auteurs dont on s'imagine, pas à tort, qu'ils sont relativement bien lotis dans un petit appartement parisien, ça énerve plus que tout, donc je suis pour Marine Le Pen", a-t-il alors lancé.





"Le meilleur moyen de lutter contre elle, c’est de dire 'Votez Marine Le Pen !'. Je suis pour Marine Le Pen !", a renchéri Nicolas Bedos, goguenard. Une déclaration plutôt savoureuse lorsqu’on connaît son "passif" avec la candidate du Front National. En 2012, en effet, celle-ci avait poursuivi l’hebdomadaire Marianne et l’humoriste pour complicité suite à une chronique plutôt acerbe à son encontre.