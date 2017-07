VIDEO - Jenifer tacle la presse people qui annonce la fin de sa carrière : "Lorsqu'on ne sait pas, on invente"

Ce n’est pas la première fois que la première gagnante de "Star Academy" s’en prend à la presse people. En octobre dernier, sur le plateau de "C à vous" sur France 5, elle poussait un coup de gueule retentissant contre les paparazzis qui la traquent depuis le début de sa carrière. "Ça a été extrêmement douloureux pendant beaucoup d'années, expliquait-elle. "Je me suis interdit beaucoup trop de choses à cause de ces rats."





Dans son message Facebook, Jenifer confirme par ailleurs la fin de sa collaboration avec son manager, Franck Veron, depuis 16 ans à ses côtés. Ce dernier l’avait annoncé il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Entre eux, pas de malaise, Jenifer l'assure : "Nos routes se décroisent par l’envie commune d’en explorer de nouvelles", insiste-t-elle.