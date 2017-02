VIDÉO - Julien Lepers a composé un titre pour Johnny Hallyday

En plus de la musique, Julien Lepers a décidé de brûler les planches. Il était dans la dernière saison de Danse avec les Stars, sur TF1, désormais il Danse avec les Mots, tous les dimanches, au théâtre des Feux de la Rampe. Mais l’ancien animateur-présentateur ne s’arrête pas là, il publie un livre dans lequel il règle - à nouveau - ses comptes avec la chaine du service public qui l’a "licencié en 3 minutes après 28 ans de bonheur". Il dévoile les coulisses de son éviction brutale et relate les plus belles heures de sa carrière. Malgré les déballages, un an après ce moment houleux, Julien Lepers "pardonne tout, même les décisions épouvantables. Je trouve que l’on s’est mal comporté avec les téléspectateurs. Je n’ai pas pu dire au revoir à cette famille qui s’est construite en 28 ans de télévision. Désormais, il faut tourner la page, par contre, je n’oublie pas."





L'homme multi-casquette ne compte pas s’arrêter là : "J’ai plein de projets, je suis en train de négocier en ce moment. On ne m’attend pas du tout sur ce qui va arrive", nous a-t-il confié.