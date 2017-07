VIDÉO - Justin Bieber : le paparazzi renversé se paie gentiment le chanteur et sa "voiture un peu trop grosse"

C'est un peu l'arroseur arrosé. Habitué à chasser les célébrités, Shot Getter est devenu en l'espace de quelques secondes le sujet le plus discuté par la presse people. Il a suffi que Justin Bieber lui roule dessus avec son énorme pick-up noir en sortant de la messe mercredi soir pour que les appareils de ses collègues paparazzi se concentrent sur lui. Plus de peur que de mal malgré l'assourdissant bruit du choc. La victime de cet accident de la circulation ultra-médiatisé s'est exprimé quelques heures plus tard sur son compte Instagram.