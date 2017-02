VIDÉO - Katy Perry aux Brits Awards 2017 : et soudain, la chute

Pour interpréter son nouveau single "Chained to the rhythm", Katy Perry avait choisi une mise en scène bien particulière en transformant Donald Trump et Theresa May, en marionnettes géantes. Les doubles du président américain et de la Première ministre britannique, représentés sous la forme de squelettes, se sont déhanchés près de danseurs déguisés en maison. Un costume certes très original mais pas franchement pratique.