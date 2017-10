VIDÉO - Le coup de gueule de Slimane après un contrôle "au faciès" dans le train

"Un peu énervé et surtout triste." C'est face caméra, dans une vidéo postée sur son compte Facebook, que le chanteur Slimane a décidé de partager ce lundi cette ambivalence avec ses fans, après avoir été témoin et victime à la fois, dans le train, de pratiques devenues "trop banales", estime-t-il. "Je ne fais jamais ça, mais là..." introduit-il, avant de dérouler son récit, dans une séquence de plus de sept minutes qui comptabilisait mardi plus de 100.000 vues. "Je rentrais de Belgique […] J’étais dans le Thalys et il s’avère qu’il y a un contrôle du wagon. Tout le monde se fait contrôler, on nous demande nos pièces d’identité". Mais l'interprète de "Paname" s'aperçoit qu'il est le seul concerné par un contrôle plus poussé, les fonctionnaires de police ayant conservé ses papiers, avant de s'isoler, pour des "vérifications supplémentaires".





Et l'artiste, dont la famille est originaire du Nord de l'Algérie, de détailler : "Je réfléchis, puis regarde autour de moi et je me rends compte qu’il n’y a que des hommes d’une trentaine d’années d’apparence caucasienne et que je suis le seul avec un faciès et un nom à connotation musulmane".