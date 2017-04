VIDÉO - Le Prince Charles prend du bon temps à Florence

Le fils aîné de la reine Élizabeth II, accompagné de sa seconde femme Camilla, est arrivé à Florence vendredi dernier pour une semaine de tourisme italien.





Premier arrêt : l'Institut britannique de la ville pour assister aux célébrations du centenaire du centre d'apprentissage, dont le Prince de Galles est le patron. Après avoir assisté à une conférence d'histoire de l'art, Charles et Camilla ont dévoilé une statue de"Shakespeare in White" de Lorenzo Perrone. Samedi, le couple royal a pris des engagements distincts : le Prince de Galles a visité des sites militaires à Vicence, tandis que la duchesse s'est dirigée vers Naples pour admirer les vestiges archéologiques d'Herculanum. Dimanche, le père du Prince William et du Prince Harry a marché dans les rues d'Amatrice, ville du centre de l'Italie détruite fin août par une séisme qui a fait près de 300 morts, tentant d'apporter du réconfort aux survivants en pleurs.