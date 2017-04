VIDÉO - Mais de quoi peuvent bien parler le Prince William et Lady Gaga sur FaceTime ?

C’est en toute sobriété que l’extravagante Lady Gaga a retrouvé le duc de Cambridge sur l’application de vidéoconférence FaceTime. Dans la vidéo de 4 minutes postée sur le compte Twitter de Kensington Palace, les deux personnalités ont échangé sur le thème des troubles psychologiques dans le cadre de la campagne #oktosay lancée par l’association "Heads Together" créée en mars 2016 par la famille royale.





"Pour moi, me réveiller chaque jour et me sentir triste alors que j'allais sur scène était très difficile à expliquer, confie la chanteuse au Prince William. Vous avez l'impression que quelque chose ne va pas chez vous...". En décembre dernier, elle avait révélée à ses fans dans une lettre ouverte souffrir de stress post-traumatique depuis le viol qu’elle a subi à 19 ans.