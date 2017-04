VIDEO - Mais pourquoi Laurence Boccolini a-t-elle été hospitalisée en urgence ?

Laurence Boccolini va mieux. Ce jeudi matin, l’animatrice de "Money Drop" publiait sur Twitter une photo depuis la chambre où elle a été hospitalisée quelques heures. "Quand le corps dit stop, on doit l’écou¬ter ! Grosse frayeur mais ça ira !", écrivait-elle afin de rassurer ses plus de 290 000 followers. Un peu plus tard, dans un second message, elle expliquait être rentrée chez elle. "Beaucoup de repos nécessaires (et beaucoup d’antibiotiques)", ajoutait-elle, sans préciser de quel mal elle souffrait.