VIDEO - Mariah Carey rate complètement son playback lors du Nouvel an sur Times Square

C'est ce que l'on appelle un grand, grand moment de solitude. Invitée à se produire à Times Square, à l'occasion du concert du Nouvel An devant plus d'un million de personnes, Mariah Carey avait sorti son plus beau justaucorps à paillettes pour offrir une prestation inoubliable. Et elle l'a été mais pas forcément comme la diva l'avait imaginée.