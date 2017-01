VIDEO - Miss France 2017 : un accueil de reine pour son retour en Guyane

Les caméras de Guyane 1ere ont suivi Miss France, accompagnée de Sylvie Tellier, de la passerelle jusqu'à la rencontre avec le public. Pendant quinze minutes, les bisous et les félicitations s'enchaînent. "Je suis très contente d'être arrivée, enfin ! C'est vrai qu'il fait un peu froid là-bas. La température ici nous ravit un peu tous. Enfin je vais pouvoir fêter ce moment avec vous", a-t-elle lancé à la journaliste qui l'interrogeait. Au fur et à mesure que le duo s'avance, les applaudissements se font plus chaleureux.Les larmes montent au moment des retrouvailles avec le Comité Miss Guyane et sa première dauphine à l'élection régionale, Ruth Briquet.