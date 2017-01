VIDÉO – "Mon cœur ne cesse de t’appeler", l’émouvant hommage de Céline Dion à René Angélil un an après sa mort

A l’occasion de ce tragique anniversaire, Céline Dion a une nouvelle fois tenu à rendre hommage à son grand amour et mentor. Ce dimanche 15 janvier, elle a donc publié une vidéo poignante sur son compte Facebook. On y découvre ainsi tout d’abord la main de Céline Dion qui effleure de nombreuses photos de famille posées sur une étagère également jonchée de bougies. Céline Dion se montre particulièrement vulnérable dans cette vidéo où on la voit regarder de vieux clichés ou encore enlacer un énorme coussin rouge en forme de cœur. En fond sonore, on entend la voix meurtrie de la chanteuse qui entonne a capella My Love de la chanteuse Sia.