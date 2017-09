Mort de Hugh Hefner : qui est Crystal Harris, veuve du propriétaire de "Playboy" ?

Drôle d'histoire en fait : le mariage de Hugh Hefner et Crystal Harris était initialement prévu en juin 2011. Mais tourneboulée par cette preuve d'amour, Crystal Harris avait préféré rompre avec Hugh Hefner quelques jours avant la cérémonie, ne supportant pas le mode de vie trop dur du manoir ('trop de femmes, trop de pression", dixit elle-même).





Premier mariage raté donc. Mais pas le temps de pleurer : Crystal réalisa assez vite la bêtise commise. Et un an plus tard, Hugh de l'accueillir à nouveau les bras ouverts, façon Richard Gere à la fin de Pretty Woman. Alleluia, le couple s'était remis ensemble. Et c'est finalement le soir du nouvel an 2013 que Hugh et Crystal se marient au Manoir Playboy durant une cérémonie intime avec les familles et les proches du couple. Depuis, ils roucoulaient d'amour et passaient leur temps à raconter leur vie via les réseaux sociaux, à commencer par les films qu'ils visionnaient de concert la nuit venue...