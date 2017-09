VIDÉO - "Playboy", libération sexuelle, "bunnies"... La vie tumultueuse de Hugh Hefner, mort à 91 ans, en 5 histoires

Il y a quelques années encore, l'homme arborait une forme olympique, continuant tel un ado inépuisable à sortir en discothèque. Au quotidien, il vivait flanqué de ses playmates et de ses "bunnies", ces filles affublées d'une petite queue en fourrure et de deux oreilles de lapin symbolisant le magazine dont il était le fier fondateur.

Preuve de sa liberté extravagante et sans borne, il encourageait ses employés "à donner libre cours à leurs pulsions sexuelles" pendant leurs horaires de travail et leur distribuait même de la déxédrine (dextroamphétamine), alors commercialisée en pharmacie. Une autre époque, oui...

Retraité depuis longtemps, Hugh Hefner continuait néanmoins depuis des années à participer aux décisions au sein de la rédaction, choisissant par exemple les couvertures et les Playmates du mois. Mais, depuis le milieu des années 80 et après son attaque cardiaque, il ne souhaitait plus qu'une chose : vivre dans son manoir entouré de mannequins en soutien-gorge et bas résille évoquant les créatures sur papier glacé dépliées dans les pages centrales de son magazine. Un magazine qui, d'ailleurs, était décliné en 18 éditions dans le monde ­(dont une française) et vendu à 7 millions d'exemplaires dans les années 70.

Faut-il pour autant résumer son "Playboy" à un "vulgaire magazine de cul" avec ses filles dénudées en poster central ? Balayons cette idée reçue. Entre deux photos de playmates, il était possible de découvrir des pans entiers de (sous)culture américaine, de lire des grands entretiens formidables - ceux de Fidel Castro, de Richard Nixon, de John Updike et de Martin Luther King - ou encore de savourer des articles signés Nabokov, Kerouac ou Steinbeck. Non, ce n'était pas rien, "Playboy". Récemment, Juliette Binoche, qui avait posé en couverture et accordé à cette occasion un long entretien, a avoué qu'il s'agissait d'une de ses meilleures interviews.

Hugh Hefner s'est marié une première fois en 1949 avec Mildred Williams. De cette union sont nés deux enfants : Christie et David. Après dix ans de mariage, le couple a divorcé. Par la suite, Hugh a connu a de nombreuses aventures avec ses playmates jusqu’à épouser Kimberley Conrad en 1989. Ensemble, ils ont eu deux enfants, Marston et Cooper. En 1999, ils se séparent.