VIDÉO - New York : les premiers pas d'Iris Mittenaere dans la peau de Miss Univers

En attendant de parcourir le monde pour répondre à ses nouvelles obligations, Miss Univers s’est offert une balade dans les rues de New York. Iris Mittenaere, sacrée plus belle femme du monde le 30 janvier dernier à Manille, réside désormais à Manhattan dans un luxueux appartement de 150 mètres carrés situé à l’angle de la 57e Rue et de la 6e Avenue, un logement qui surplombe Central Park et qu’elle va partager avec Miss USA et Miss Teen USA pendant une année.





Mais c'est en compagnie d'une amie que la nouvelle égérie des cosmétiques Mac, partenaire du concours Miss Univers, s’est promenée dans son nouveau quartier et s'est rendue chez le coiffeur. Mais pas question de confier sa précieuse chevelure au premier Américain muni d’une paire de ciseau.





Pour sa nouvelle coupe, Iris Mittenaere a fait confiance à Adel Chabbi. Coiffeur français installé à New York, il compte déjà plusieurs stars parmi sa clientèle comme la mannequin Coco Rocha ou les acteurs Val Kilmer et Jessica Lange. Adel Chabbi a également fait partie des jurés du concours Miss Univers en 2006, 2007 et 2008 et a donc désormais en charge la chevelure de la nouvelle lauréate.