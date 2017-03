VIDÉO - Non mais allô : Air France a fait pleurer Nabilla !

"J’ai pleuré tellement j’étais contente de la récupérer et en fait je me rends compte que je repleure parce que je dois la laisser". Entre Nabilla et Pita, c’est une grande histoire d’amour. Pita, c’est sa chienne. Et lorsqu’on s’attaque à elle, c’est le drame. Mercredi, la starlette a partagé une série de snaps depuis l’aéroport Charles-de-Gaulle. Son voyage en direction de Londres a en effet été quelque peu perturbé.





"Air France nous a bloqué Pita. On ne peut pas l’emmener. On l’a redonnée à une amie à nous. Donc on va rentrer sans elle", explique la jeune femme sur Twitter. Mais ce voyage va devenir un "cauchemar". Le couple "a loupé le vol, parce qu’Air France a dit que c’était possible d’emmener des animaux et qu’en fait c’est pas du tout possible (…) Donc on va devoir prendre le vol de 20h". Face aux réactions en cascade sur le sujet, Air France a répondu à la starlette.