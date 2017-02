VIDEO - Nouveau record pour Elizabeth II : la reine d'Angleterre célèbre le premier jubilé de saphir de l'histoire du Royaume-Uni

Elle efface les records détenus par son arrière-arrière-grand-mère, la reine Victoria, un à un. Elizabeth II marque un peu plus encore de son empreinte l'histoire du Royaume-Uni en devenant, ce lundi, le premier monarque britannique à souffler ses 65 bougies sur le trône. Son règne était déjà devenu le plus long de l'histoire en septembre dernier. Elle avait pourtant peu de chances de devenir reine. Elle n'a que 11 ans quand elle se retrouve propulsée de la troisième à la première place dans l'ordre de succession, après l'abdication de son oncle.





Elle est en voyage avec son époux au Kenya quand elle apprend la mort de son père, gravement malade. Nous sommes le 6 février 1952. Elizabeth, 25 ans, devient Elizabeth II, la première souveraine en plus de deux siècles à accéder au trône alors qu'elle se trouve à l'étranger. Mais six décennies plus tard, la reine n'a toujours pas le coeur à la fête. Selon The Telegraph, aucune célébration n'est au programme cette année. L'agenda de la nonagénaire est même vide pour la journée de lundi.