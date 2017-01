VIDEO – On a fait l’ouverture des soldes en dansant avec Fauve Hautot

Mais ce n'est qu'à l'arrivée de Fauve Hautot et Nicolas Archambault, les nouveaux Stéphanie et Tony, que le public s'est enjaillé. "On a chaud", a lâché la membre du jury de "Danse avec les stars" - sans doute pour s'autopersuader que la température, portes ouvertes, n'était pas si basse. "You should be dancing" et le culte "Staying Alive" se sont enchaînés, tous comme les pas de danse aussi célèbres que les chansons. Un bon moyen de réchauffer l'ambiance. Et de faire la promotion du spectacle qui démarre le 9 février au Palais des Sports de Paris.