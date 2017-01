VIDEO - Première apparition officielle de la reine Elizabeth II depuis son gros rhume

Elle se sent mieux et a tenu à se rendre à l'office dominicale. Ce dimanche 8 janvier, la reine Elizabeth II, son mari le prince Philip ainsi que Kate et William se sont rendus à l'église de Sandingham, dans le Norfolk. Une réapparition royale très commentée : clouée au lit par un vilain rhume, la reine n'était pas allée à la messe de Noël, ni à celle du nouvel an.





Deux absences qui ont alimenté les rumeurs au sujet de sa santé durant des semaines. Mais visiblement, ce dimanche 8 janvier, ça va mieux. Accompagné de Kate qui fête son anniversaire aujourd'hui, de William ainsi que du clan Middleton, venu participer aux réjouissances, le couple royal a fait un court trajet en voiture pour se rendre à la messe en l'église Sainte-Marie Madeleine : un coin de l'Angleterre où la famille royale célèbre traditionnellement les fêtes de fin d'année.