VIDEO - Pris pour un voleur à main armé, Wyclef Jean a été arrêté par la police de Los Angeles

L'incident a fait le tour de la toile. Le musicien vedette a notamment écrit sur Twitter : "LAPD (police de la ville de Los Angeles, alors qu'il a en fait été interpellé par la police du comté de Los Angeles, ndlr), encore un cas de méprise d'identité. Un homme noir avec un bandana rouge cambriole une station service pendant que j'étais en train de travailler au studio mais c'est moi qu'on menotte?".





Dans une vidéo qui accompagne ce tweet, il est vu menotté avec un agent à ses côtés et déclare à la caméra : "Ils viennent de me prendre mon bandana haïtien, le LAPD m'a menotté absolument sans raison". Une porte-parole de la police a affirmé que Wyclef Jean avait refusé d'obtempérer à des instructions lui demandant de ne pas approcher ses mains de sa ceinture et de ne pas ouvrir son coffre.