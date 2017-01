VIDÉO – Qu’est devenue Christiane Martel, première Française élue Miss Univers 64 ans avant Iris Mittenaere ?

Cette brune au sourire ultra bright, née en 1936 en Meurthe-et-Moselle avant de grandir dans la Vienne – elle a notamment d’abord été Miss Châtellerault et Miss Centre – a en effet été repérée par les studios Universal grâce à son sacre planétaire, et a alors fait une petite carrière à Hollywood : plus d’une vingtaine de films au total entre 1954 et 1962, dans lesquels elle a notamment donné la réplique à Tony Curtis et Ugo Tognazzi.