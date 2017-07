VIDÉO - Quand Paul Pogba balance une journaliste dans une piscine après un pierre-feuille-ciseaux

Un challenge qu’acceptent le Français et le Belge, Pogba répondant notamment : "I’m born ready", traduisez : "Je suis né prêt". Et ce qui devait arriver arriva. La journaliste perd face aux deux grands gaillards et la sanction tombe. "La Pioche" pousse soudainement la journaliste dans la piscine.





Une blague qui a visiblement bien fait rire son nouveau coéquipier, avec qui les pitreries risquent d’être récurrentes sur le terrain d’entraînement de Manchester United dans les prochaines semaines. Sur Twitter, la vidéo a rencontré un franc succès, avec près de 1800 mentions J'aime et 960 retweets sur le compte officiel d'ESPN FC.