VIDÉO - Rihanna est ravie de son passage à l'Elysée, ses fans beaucoup moins

A l'intérieur de la cour de l'Elysée, les journalistes et photographes ont eu plus de chance. La star, tout sourire, a pris la pose sur le parvis de l'Elysée avec Brigitte Macron à son arrivée et à son départ. Elle leur a même adressé quelques mots, ce qui n'était pas prévu.





Rihanna a déclaré à la presse qu'elle avait passé un excellent moment en compagnie du couple présidentiel : "J'ai eu une rencontre absolument incroyable avec le Président et la Première dame, ils ont été incroyablement accueillants avec nous."