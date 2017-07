VIDEO - Ses amours, sa vie... les confessions exclusives de Mick Jagger

Au fil des années, on a raconté bien des choses sur les Rolling Stones, sur leur style, leurs inspirations. Certaines choses sont vraies et d’autres souvent romancées. C’est sans doute ainsi que se créent les mythes. Comme quand on prête au chanteur plus de 4000 conquêtes. "C’est stupide !", commente-t-il dans un éclat de rire, préférant toutefois ne pas s’avancer sur un autre nombre. Quant à son jeu de scène qui aurait été inspiré par Marilyn Monroe, Mick Jagger corrige : "Non pas du tout !" Il confirme toutefois avoir piqué quelques trucs à Tina Turner et son énergie phénoménale sur scène. Cependant ses véritables influences, elles sont à chercher du côté de Little Richard et de James Brown. Encore des légendes…





Mais quand Thierry Demaizière affirme que Mick Jagger sera sans doute dans bien des siècles l’image, l’icône même, de la rock star, celui qui est auteur-compositeur-interprète tente de tempérer un peu l’éloge : "Si vous voulez mais il y en a d’autres, beaucoup d’autres ! Les plus grands sont morts. Elvis est le plus grand parce qu’il est l’un des premiers qui a établi le style, la danse, l’attitude. Après lui, il n’y a rien eu de comparable avant les Beatles. Ce sont des gens comme ça qui ont inventé quelque chose et ont ouvert les portes aux autres."