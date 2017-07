VIDÉO - Salut royal et grimaces : la princesse Charlotte et le prince George font une arrivée remarquée en Pologne

Tapis rouge et poignées de main à gogo, l'aîné du duc et de la duchesse de Cambridge connaît bien le protocole. Et il avait déjà l'air d'en avoir un peu assez, jouant avec ses jambes et soufflant alors que son père saluait les officiels venus les accueillir à l'aéroport de Varsovie avec la main qui lui restait de libre. Main dans la poche de son short et moue boudeuse, George a ravi les photographes et offert des clichés qui ne sont pas sans rappeler ceux de son oncle le prince Harry au même âge.