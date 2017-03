VIDÉO - Scarlett Johansson ridiculise Ivanka Trump dans le "Saturday Night Live"

"Tous les hommes connaissent son nom, toutes les femmes connaissent son visage. Quand elle entre dans une pièce, tous les regards sont braqués sur elle. Elle est... Ivanka", lance une voix off tout aussi lascive que la démarche de Scarlett Johansson. "Une femme comme elle mérite d’avoir son propre parfum. Parce qu’elle est belle, a du pouvoir, elle est…Complice", poursuit la voix off en donnant le nom du parfum, provoquant ces rires enregistrés indissociables des sitcoms US. Un clin d'oeil appuyé aux nombreux produits vendus sous la marque Ivanka Trump et boycottés par de grands magasins en signe de protestation.