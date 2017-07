VIDÉO - Taper l'incruste à un mariage ? Kristen Stewart l'a fait (et elle n'est pas la seule)

Se dire "oui" est déjà suffisamment éprouvant. Alors la dose d'émotion est forcément un peu plus forte quand vous recevez par surprise la visite d'un inconnu que vous avez pourtant l'impression de bien connaître. C'est ce qui est arrivé à Kirsten et Kayleigh, deux Canadiennes qui se sont mariées le week-end dernier à Winnipeg, au centre du Canada. Après une cérémonie dans le jardin de la maison familiale, la fête s'est poursuivie dans un restaurant tout près. "On prenait un verre et on dansait, on passait un super moment et on a entendu dire que Kristen Stewart et sa petite amie, la mannequin Victoria's Secret, Stella Maxwell étaient en ville. Les organisateurs de la soirée nous ont demandé si ça ne nous dérangeait pas si elles passaient boire un verre. On a répondu : "Pas du tout, bien sûr !'", raconte Kirsten, l'une des jeunes mariées à BuzzFeed Canada.