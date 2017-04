VIDEO – The Voice 2017 : Florent Pagny a-t-il buzzé pour sauver Julia Paul ?

C’est digne des meilleures séries américaines ! Samedi soir, la deuxième session de battles de The Voice saison 6 sur TF1 s’est achevée par un cliffhanger à la Game of Thrones. Jugez plutôt. Pour la dernière confrontation de la soirée, Zazie choisit d’opposer Audrey à Julia Paul. Lors des auditions à l’aveugle, la première avait séduit avec sa voix rauque et sa reprise décalée de "Just can’t get enough" de Depeche Mode, éventail à la main. La deuxième, venue de Nouvelle-Calédonie pour tenter sa chance dans l’émission, avait convaincu sur une reprise de "Jacques a dit", le tube de Christophe Willem écrit par… Zazie.