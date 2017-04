VIDEO - The Voice 2017 : M Pokora vole Dilomé à Zazie et élimine Camille Esteban, bouleversée

Dilomé va-t-il être repêché par l'un des coaches ? En coulisses, Léman, le talent volé par Mika la semaine dernière, et Camille Esteban, volée la semaine dernière par M Pokora, n’en mènent pas large. Si l’un des coaches appuie sur le buzzer, son candidat devra céder sa place et s’en aller. Surprise : Mika ET M Pokora appuient pour sauver Dilomé ! Un cas de figure jamais vu dans "The Voice". Comme lors des auditions à l’aveugle, c’est donc le talent qui va devoir choisir son coach.

Le miraculé Dilomé n’hésite pas longtemps et opte pour M Pokora. Déjà à bout de nerfs, Camille Esteban comprend qu’elle est la première victime de la nouvelle règle du jeu et s’effondre. C’est terriblement cruel, mais logique tant l’intense Dilomé ne méritait pas de quitter The Voice si vite. Backstage, Léman et Claire Gauthier enlacent la pauvre Camille, inconsolable. Dommage que M Pokora ne soit pas venu lui faire une petite bise pour s’excuser…