VIDEO - The Voice 2017 : mais qui est DeLaurentis, la chanteuse qui joue du "push" ?

Artiste accomplie, DeLaurentis est tout sauf une débutante. A 37 ans, cette ancienne étudiante en musicologie a déjà joué et tourné avec de nombreux groupes avant de se lancer en solo. Fan de Ryuichi Sakamoto, Laurie Anderson et autre Ennio Morricone, elle a déjà deux EP à son actif. Et sa reprise de Ring my bell est déjà disponible en single sur iTunes depuis le début du mois de janvier. Un signe que son parcours dans The Voice ne fait que commencer ?