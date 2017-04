VIDEO – The Voice 2017 : mi-Dark Vador, mi-Barry White, écoutez l'incroyable voix de Valentin qui a envoûté Florent Pagny

Lors de son portrait, le visage de Valentin reste caché des téléspectateurs de TF1. Ce candidat de la saison 6 de "The Voice" le reconnaît lui-même : sa voix, hyper grave, a longtemps était un frein dans sa carrière, dans sa vie tout court, avant qu’il décide d’en faire son principal atout. Lors des ultimes auditions à l’audition à l’aveugle, ce grand garçon de 24 ans interprète "Pull Marine", la chanson d’Isabelle Adjani écrite par Serge Gainsbourg en 1983.

"C’est Grand Corps Malade !", s’exclame Florent Pagny. "Non, Dark Vador !". Alors que Zazie essaie tant bien que mal de compter les octaves, et que Mika et M. Pokora restent comme hébétés par l’expérience, c’est finalement le vétéran des coaches qui va être le seul à buzzer. Et découvrir qu’en plus d’être doté d’un organe vocal pas comme les autres, Valentin a une très belle gueule… et quelques centimètres de plus que lui ! "Il n’a pas une voix mais des voix", savoure son coach.