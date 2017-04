VIDEO – The Voice 2017 – Mika sauve Manoah, en larmes : "Tu ne vas nulle part, tu restes chez moi"

La nouvelle règle du vol de talent permanent n’a pas fini de surprendre… Et d’émouvoir. Samedi soir, Mika lui-même a craqué sur le plateau de The Voice, se cachant des caméras pour verser quelques larmes. Explications. Pour sa deuxième battle de la soirée, Zazie oppose les deux benjamines de son équipes, Manoah et Hélène, 16 ans chacune, mais des styles bien différents.

La première s’était qualifiée en interprétant le très ragga "Man Down", de Rihanna. Ce qui avait surpris les téléspectateurs et les coaches, c’est le décalage entre sa voix parlée de petite souris, et celle plus chaude et suave qu’on découvre lorsqu’elle se met à chanter. Dans un registre plus classique, plus maîtrisé aussi, Claire avait séduit avec une reprise impeccable de "La Nuit Je Mens" de Bashung.