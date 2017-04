VIDEO – The Voice 2017 : on a retrouvé Shaby, la petite chanteuse de "Plus près de toi"

Sa bouille d’amour vous dit quelque chose ? Normal, il y a dix ans tout juste Shaby cartonnait dans les charts avec "Plus près de toi", un tube qui allait la conduire sur tous les plateaux de télé, y compris celui de Vivement Dimanche, l’émission de Michel Drucker. Elle n’avait que 10 ans. Samedi soir, c’est dans "The Voice" qu’on l’a trouvée, quelques centimètres en plus… et de l’expérience aussi.





A 20 ans, Shaby travaille dans un théâtre dans l’Essonne. Mais compte bien se relancer sur la scène du plus grand télécrochet de France avec une reprise de « Natural Woman", le tube de la mythique Aretha Franklin. D’emblée, sa voix chaude fait des merveilles. Florent Pagny n’attend pas très longtemps pour buzzer, suivi par M Pokora, qui en frissonne de plaisir.