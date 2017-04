VIDEO – The Voice 2017 : qui est Andréa Durand, le mannequin qui a fait craquer M. Pokora ?

Dans "The Voice", le physique ne compte pas. Du moins au début. Mannequin métisse de 27 ans, Andréa Durand rêve de pouvoir dire "je suis chanteuse". C’est avec une reprise mi-folk, mi-rock de "Désenchantée", le classique de Mylène Farmer, que la jeune femme a décidé de se présenter à l’avant-dernière session des auditions à l’aveugle. Une version au départ toute en douceur et sensualité, à la guitare acoustique, qui va rapidement séduire M. Pokora. Lorsque le groupe de l’émission la rejoint sur un final électrique inattendu, Florent Pagny décide de buzzer à son tour.





Si Zazie et Mika ont résisté à son timbre de velours, le public du plateau est conquis. Sans hésiter, elle choisit de rejoindre l’équipe du benjamin du programme « parce qu’il s’est retourné le premier. » Tout simplement. Il ne devrait pas le regretter car sa recrue a plus d'une corde à son arc. Et n’est, à vrai dire, pas tout à fait une novice. Originaire de Troyes, à Paris depuis l’âge de 18 ans pour suivre des études de communication, Andréa Durand alterne shootings mode et concerts dans les clubs depuis un certain temps déjà.